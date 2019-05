Alterada em 09/05 às 03h00min TEUTÔNIA: Prefeitura anuncia revitalização de via com o intuito de fomentar o comércio na cidade

Uma das principais vias comerciais de Teutônia, a rua Capitão Schneider, no bairro Canabarro, será revitalizada em breve. Isto porque o Executivo encaminhou o processo licitatório para revitalização da via, contemplando calçadão, floreiras, bancos, entre outros itens arquitetônicos, com o objetivo de valorizar os estabelecimentos comerciais instalados no local.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, observa que o objetivo da revitalização é fomentar o comércio desta importante via. "Neste projeto procuramos atender tudo aquilo que for necessário, evitando novas obras no local após a revitalização concluída. Esta via é suma importância para o município, pois agrega toda a diversidade comercial numa só rua, gerando emprego e renda e se configurando como um verdadeiro shopping a céu aberto", enaltece.

O processo licitatório será na modalidade concorrência, do tipo menor preço, e prevê a contratação de empresa especializada para execução da ampliação do passeio público, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, implantação de rede drenagem pluvial e sistema de iluminação pública, e sinalização horizontal e vertical. A área de interferência será de 4.180,59 metros quadrados, compreendo o trecho entre as ruas 7 de setembro e 31 de março. A ideia inicial era de um calçadão semelhante ao de Estrela, com um projeto arquitetônico diferenciado. No entanto, após reuniões com os comerciantes da via, se chegou à conclusão de que ajustes eram necessários, visando atender anseios dos empreendedores locais, como estacionamento e outras questões.

A calçada, com dois metros de largura, será de blocos de concreto e contará com bancos e floreiras de concreto armado, além de piso tátil para deficientes visuais. Além disso, a via terá estacionamento rotativo nos dois lados e a pista será de dupla rodagem, continuando em sentido único. O valor estimado da obra é de R$ 816.4 mil, recurso que integra o financiamento de R$ 5 milhões encaminhado junto ao Badesul. A abertura dos envelopes ocorre no dia 31 de maio.

Segundo o subsecretário de Planejamento e Mobilidade Urbana, Clemir Tavares de Jesus, o projeto contempla os anseios dos comerciantes. "Realizamos reuniões com os comerciantes da via, onde várias alterações foram propostas. Por isto, neste projeto, procuramos copiar fielmente as alterações sugeridas. A revitalização da rua foi um compromisso assumido, afinal é uma via de suma importância para Teutônia", salienta.