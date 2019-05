O aumento de casos da peste suína africana, com milhares de animais abatidos na Ásia e na Europa, trará reflexos positivos na economia com o aumento da procura pela carne brasileira e deve salvar o ano das indústrias do setor. A afirmação otimista é do doutor Jurandi Machado, consultor independente, que palestrou durante a Fenamilho Internacional, em Santo Ângelo. O evento foi direcionado aos suinocultores e produtores de milho da região Noroeste do Estado.

Machado considera ainda que o acesso às novas tecnologias para uma melhor gestão da propriedade rural voltada à suinocultura e o momento político brasileiro que discute reformas fundamentais para a economia do pais, aliada a demanda externa pela carne suína, são fatores que levam o produtor ao otimismo. "São situações que nos levam a projetar um avanço do setor. No entanto, não vai melhorar a curto prazo. O mercado interno vai continuar sendo prejudicado em função da crise econômica que ainda persiste, mas seremos salvos pela mudança estrutural do mercado internacional", concluiu o palestrante. O encontro entre a direção da Alibem Alimentos e produtores rurais integrados e interessados em aderir ao sistema, foi realizado no Auditório Iglenho Burtet, no Parque de Exposições Siegfried Ritter.

No entendimento do presidente da Comissão Central da 19ª Fenamilho Internacional, Bruno Hesse, o Dia do Suíno foi pensado para incentivar a produção de suínos na Região Noroeste e estimular o plantio de milho para atender a demanda de consumo de indústrias do setor, como a Alibem Alimentos, uma potência do setor, com unidades em Santo Ângelo e Santa Rosa, que abatem juntas, seis mil suínos por dia. Hesse também disse na abertura do evento que defende políticas públicas para a irrigação de lavouras de milho em pequenas propriedades rurais, com disponibilidade de linhas de crédito das instituições oficiais, e a desburocratização do licenciamento ambiental.