Foi confirmada a realização do I Fórum de Cidades Digitais do Alto Uruguai em Erechim, por meio de uma parceria entre a Rede Cidade Digital (RCD) e a prefeitura municipal de Erechim. O evento, marcado para o dia 30 de maio, com local a confirmar, tem o objetivo, conforme adianta o diretor da RCD, José Marinho, de trazer informações aos municípios interessados em maior eficiência na gestão pública através das Tecnologias da Informação e Comunicação.

As inscrições já estão abertas pelo site do evento (forum.redecidadedigital.com.br) e são gratuitas para servidores públicos. O evento é direcionado, principalmente, para prefeitos, gestores e vereadores e a programação contempla casos de sucesso em andamento nos municípios da região, políticas públicas e soluções de mercado. "Promove a troca de experiências, aproximando os gestores desse ambiente de inovação, e coloca a tecnologia como fundamental no processo de desenvolvimento socioeconômico. As cidades digitais e inteligentes atendem melhor o cidadão, reduzem custos, otimizam processos e possibilitam inúmeras oportunidades de crescimento", ressalta o diretor da RCD.

Marinho destaca também a importância do encontro no estímulo à modernização dos pequenos e médios municípios. "O Fórum trata de questões mais próximas da realidade dessas localidades. Diversos problemas nas cidades estão sendo resolvidos, muitas vezes com ações simples. Além de vontade política, é preciso ter informações sobre onde buscar recursos e como os municípios estão melhorando a vida das pessoas através da tecnologia", completa.