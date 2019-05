A Diretoria Voluntária do 30º FestiQueijo apresentou, na quinta-feira, os valores dos ingressos e as novidades desta edição na grade de shows. O FestiQueijo, que é considerado o melhor festival gastronômico da Serra Gaúcha, oferece aos visitantes mais de 40 tipos de queijos, pratos da culinária típica italiana e os melhores espumantes da região. A 30ª edição acontecerá de 28 de junho a 28 de julho, sempre nas sextas, sábados e domingos, no Salão Paroquial de Carlos Barbosa.

O presidente do evento, César Antônio Possamai, em sua fala, citou que desde fevereiro a diretoria voluntária do festival esteve trabalhando para este momento e que já estão preparados para mais uma edição, com equipe de cozinha definida, bem como queijarias e vinícolas. Além disso, Possamai reforçou do ponto específico que é a eficiência do evento, uma questão econômica, e que para chegar neste resultado, se teve uma análise de público, preços de insumos, serviços e shows.

"A diretoria voluntária trabalha com a expectativa de público próximo a 23 mil. Sobre as novidades do cardápio, terá: churros com doce de leite, o pão de queijo frito e também croissant com queijo e goiabada. Nas queijarias também haverá um novo expositor que será a Somacal de Farroupilha", salientou. Na grade de shows, Possamai falou sobre a valorização dos artistas de Carlos Barbosa, que terá mais de 50% de bandas barbosenses e mais de 40%, serão shows da região.

Os ingressos para o 30º Festiqueijo custarão R$130,00 nas sextas e domingos e R$145,00 aos sábados, para as crianças de 0 a 7 anos será isento, e de 08 até 12 anos o valor é de R$60,00. Os ingressos poderão ser adquiridos em pontos de venda credenciados, em Carlos Barbosa, e também no site www.festiqueijo.com.br.