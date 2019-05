Na quinta-feira, o prefeito de Vale do Sol, Maiquel Silva, e a secretria de Educao, Cultura e Desporto, Deisi Blasi dos Santos, fizeram um roteiro pelo municpio visitando todas as Escolas Municipais. Na oportunidade, realizaram a entrega de novos equipamentos e materiais aos educandrios, que tem como propsito melhorar a infraestrutura das escolas e consequentemente a qualidade de ensino no municpio. A secretria destaca a importncia da compra destes itens, que beneficiam toda a rede municipal. "A aquisio destes materiais busca atender as necessidades que cada uma das unidades escolares apresentaram", salienta. O prefeito complementa que o objetivo garantir um ensino de qualidade e contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. Os materiais e equipamentos foram eletrodomsticos, eletroeletrnicos, utenslios para cozinha, mveis, cortinas, playgrounds, materiais para reformas em geral, equipamentos de informtica, dentre outros.