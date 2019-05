Moradores do bairro Três Portos poderão amanhã estar frente a frente com o prefeito Leonardo Pascoal, o vice-prefeito Jaime da Rosa e representantes das secretarias municipais durante a quinta edição do ano do Prefeitura na Rua para levarem pedidos, reclamações e sugestões à Administração Municipal. Na ocasião, uma estrutura será montada na esquina da Avenida Peri Fagundes com a Rua Pinto Bandeira. O atendimento, das 17h às 20h, será feito por ordem de chegada e, para ser atendido, basta preencher uma ficha junto à equipe da Prefeitura que estará no evento.

Como ocorre no projeto, todas as demandas serão anotadas e encaminhadas para solução, quando o problema for de responsabilidade da Administração Municipal. Desde a primeira edição, realizada em 2017, já foram registrados 1.158 atendimentos. A partir deste ano, o evento conta com a presença de representante da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) e do Procon Municipal, repassando orientações sobre acesso a direitos e questões relacionadas ao Direito do Consumidor.

Em 2019, o Prefeitura na Rua já foi realizado nos bairros Três Marias, Parque Tamandaré, Parque Amador e Novo Esteio. O projeto é mais uma das opções de contato direto entre a comunidade e a Administração Municipal. Outra opção é o Gabinete Aberto. Todas as segundas-feiras, a partir das 14h, Pascoal e Jaime abrem suas salas de trabalho para receber qualquer cidadão que queira fazer solicitações, reclamações, sugestões ou até mesmo elogios à gestão. Assim como no Prefeitura na Rua, o solicitante também recebe um retorno de suas demandas e o atendimento é por ordem de chegada.

Quem tiver smartphones com sistemas iOS ou Android pode utilizar, ainda, o aplicativo Fiscale.vc para solicitar serviços da Administração Municipal. Ele está disponível para baixar tanto na App Store, para dispositivos da Apple, quanto na Google Play, no caso de aparelhos com sistema Android.