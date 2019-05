A Horta Comunitária, ligada à gerência de Segurança Alimentar da secretaria municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) está beneficiando 60 famílias em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar em seis áreas de cultivo. O objetivo do programa é resgatar a troca de conhecimento entre as pessoas e as comunidades, estimulando a adoção de hábitos saudáveis. Conforme dados da Segurança Alimentar, 80% dos usuários são idosos aposentados ou que recebem o Beneficio de Prestação Continuada (BPC) de um salário mínimo. Outros têm como renda apenas o Bolsa Família. Ivone Freitas de Jesus, 57 anos, moradora do Colina do Sol, planta na horta comunitária há uma década. Atualmente, ela cultiva tempero verde, alface e beterraba. Os alimentos orgânicos ajudaram ela a superar problemas de saúde como colesterol. "É muito bom comer o que a gente planta, sem agrotóxicos. Eu tinha vários problemas de saúde e depois que comecei a frequentar a horta, melhorei bastante", contou Ivone. A maioria das famílias reside nos loteamentos Santa Fé, Colina do Sol e Vila Ipê.