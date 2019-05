A secretaria de Obras Pblicas est realizando a colocao de iluminao junto pracinha localizada no Ncleo de Casas Enxaimel da Feitoria Nova. O prefeito em exerccio, Beto Schneider, explica que a equipe est realizando o servio e que no representar em custos para o municpio. "E os moradores e visitantes tero mais segurana e opes para utilizar o espao com suas crianas", destacou. Em abril, o espao ganhou um brinquedo infantil, ampliando as opes de brincadeiras para os frequentadores mirins. Os trabalhos devem ser concludos at meados de maio, antes da Feira do Mel, Rosca e Nata.