O presidente da Cmara Municipal, vereador Rafael Ronsoni , apresentou na sexta-feira o parecer da Procuradoria do Legislativo que recomendou o arquivamento do pedido de impeachment do prefeito Joo Alfredo Bertolucci. No pedido impeachment, foi apresentado como motivao um suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo prefeito em relao prtica do nepotismo - o prefeito exonerou, em abril, em cumprimento deciso do Tribunal de Justia do RS, 12 cargos em comisso, presumivelmente enquadrados no caso. No parecer da procuradora do Legislativo, Snia Molon, foi destacado que o requerente (do impeachment) no anexou seus documentos, no informou seu endereo, bem como no comprovou sua situao eleitoral, informaes necessrias para andamento da denncia. Ainda constou, no parecer, que o requerente tambm no descreveu com clareza os fatos que tipificam as infraes poltico-administrativas, de forma a possibilitar a defesa do prefeito. Por fim, ele no apresentou provas sobre as ilicitudes suscitadas, referindo-se apenas ao ato que atendeu deciso judicial e no sobre o ato de descumprimento da lei.