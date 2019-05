A retomada da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) em 2019, depois de oito anos de sua última edição, recupera um importante capítulo para quem lida com o árduo cultivo dos vinhedos nas encostas de Bento Gonçalves: celebrar a cultura da uva e do vinho. "Acima de tudo, queremos promover o resgate de nossa história, valorizando as origens e as tradições do povo, e integrando a comunidade em uma verdadeira celebração que evidencia um pouco daquilo que Bento Gonçalves tem de melhor. Nossa cidade, reconhecida como centro da região de vinhos finos, de qualidade referendada mundo a fora, merece uma festa que represente e comemore tudo isso", destaca Elton Paulo Gialdi, presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, entidade à frente da retomada da Fenavinho e promotora de sua 16ª edição.

Neste sentido, a festa conferiu caráter identitário para os bento-gonçalvenses a partir de 1967, quando ocorreu sua primeira edição, com a população referendando sua trajetória nascida principalmente com a chegada dos primeiros imigrantes italianos, em 1875. Esse natureza festival cultural da Fenavinho é um dos pontos destacados pelo presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Daniel Salvador. "É uma festa que enaltece valores", comenta. "Valoriza nossa cultura, nossa gente, nossos costumes, nossos hábitos. Festas assim retomam nossos laços mais profundos, ainda mais nessa ânsia por modernidade em que vivemos", prossegue.

Mesmo que a Fenavinho não seja uma feira de negócios, é uma festa que traz grandes oportunidades para o vinho gaúcho, sendo uma chance para as vinícolas mostrarem novos produtos e ratificar o posicionamento das marcas. Segundo Salvador, a festa tem o poder de aproximar o público das cantinas. "Além de ser um produto cultural, que oportuniza um grande contato com a gastronomia, por exemplo, a Fenavinho tem um papel econômico para as vinícolas, sendo cenário para possíveis lançamentos, proporcionando vendas, novos produtos e tendências", analisa.

A Festa Nacional do Vinho será integrada a ExpoBento 201, apresentando a diversidade da cultura local em um charmoso espaço temático. A realização será da Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG)