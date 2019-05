A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a iluminação pública da cidade aconteceu na terça-feira, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Viamão - CMV. O presidente da Comissão, vereador Francinei Bonatto, explica o que foi realizado. "Nosso objetivo é investigar o motivo de ter sido criada uma taxa de iluminação no município para melhorar a iluminação da cidade, pois nota-se exatamente o contrário. Percebemos que o serviço de iluminação pública está cada vez pior. Queremos investigar a destinação do dinheiro arrecadado e pressionar a administração para que este problema seja solucionado o mais rapidamente possível", fala o vereador Francinei Bonatto.

O vereador Armando Azambuja, relator da CPI, destaca a necessidade de conhecer o destino da arrecadação obtida com a taxa de iluminação pública. "Hoje o município de Viamão conta com 4 mil lâmpadas queimadas, uma demanda muito grande, que se acumulou com o passar do tempo. Porém, o município já arrecadou perto de R$ 7 milhões nas taxas de iluminação pública, cobradas junto às contas da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE(. Por isso, estamos fazendo uma força-tarefa, através da CPI, para que o município coloque em dia essa demanda nos bairros e vilas da cidade. Queremos saber o destino dos recursos arrecadados", afirma o relator.

"Abrimos esta CPI com o interesse de saber onde foi aplicado o dinheiro da taxa de iluminação pública. Votamos a favor da taxa de iluminação e queremos respostas sobre a utilização desta arrecadação no atual momento e também para o futuro", diz o vereador Márcio Katofa, que é um dos membros da Comissão.