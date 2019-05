De 16 a 19 de maio será realizada a 19ª Três Coroas em Festa. O evento, que celebra os 60 de emancipação política do município, terá entrada gratuita. As únicas atividades em que será cobrado ingresso serão o espetáculo teatral Elas voltaram e ainda mais maravilhosas (dia 10) e a Caminhada da Colonização (dia 19). Também haverá shows musicais, apresentações artísticas, comida típica, parque de diversões e muito mais. A programação da festa teve de ser refeita, o que atrasou a sua divulgação. Isso se deve ao fato de o município, a exemplo de muitos outros, não ter sido contemplado com os recursos da Lei de Incentivo à Cultura. A contenção de recursos faz parte de um plano de contenção dos governos estadual e federal. Diante desta situação, a prefeitura terá de fazer o evento com recursos próprios aprovados. Além da 19ª Três Coroas em Festa, o município terá um mês de atividades para celebrar o aniversário da cidade.