CAXIAS DO SUL

Os usurios do Restaurante Popular recebem a segunda edio do Dia da Cidadania hoje, a partir das 11h. O objetivo da iniciativa disponibilizar servios de cuidado pessoal, sade e assistncia social, como cortes de cabelo, maquiagem e verificao de presso arterial, alm de almoo e atrao musical. O Restaurante pertence gerncia de Segurana Alimentar e Incluso Social da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Smapa). Tainara Hanke da Rosa, assistente social da Smapa, comentou o impacto social da ao. "Esperamos que as pessoas atendidas possam utilizar os servios pblicos, seus por direito, e receberem o cuidado e ateno", disse. A expectativa atender 800 pessoas na segunda edio. O primeiro Dia da Cidadania ocorreu no dia 10 de dezembro de 2018, em aluso ao Dia mundial dos Direitos Humanos. A prxima edio ocorrer em 04 de novembro.