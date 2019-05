O secretário estadual de Obras e Habitação (SOP), José Stédile, realizou roteiro pelas cidades de Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana para vistoriar os investimentos realizados pelo governo do Estado para a recuperação de estradas. Os municípios da Fronteira-Oeste foram os mais atingidos pelo temporal do mês de janeiro e receberam recursos para a contratação de horas-máquina. Os serviços estão sendo executados e beneficiam seis mil famílias. O investimento total é R$ 1,5 milhão.

Em São Gabriel, o titular da SOP foi recebido pelo prefeito Rossano Gonçalves e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Carlos Cleber Dias Leal. "A pedido do governador Eduardo Leite, trabalhamos para agilizar os trâmites e viabilizar a liberação dos recursos. A liberação ocorreu em tempo recorde", relembrou Stédile. Conforme o plano de trabalho da prefeitura, quase 50 quilômetros de estradas serão recuperados, beneficiando nas localidades de Caiboaté Grande, Arvoredo, Lagoões, Santo Antônio, Vista Alegre, Pau Fincado e Caleira.

Em Alegrete os problemas ocorreram sobretudo pela cheia do rio Ibirapuitã. "Sofremos a segunda maior enchente da história. Agradecemos o pronto atendimento da Defesa Civil, do governador Eduardo Leite, e da Secretaria de Obras e Habitação", destacou o prefeito Márcio Amaral, lembrando que a previsão é que 30 quilômetros de estradas sejam recuperados. "A Casa Militar definiu os municípios contemplados priorizando as cidades mais afetadas pela chuva", completou Stédile. Também presente o secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Paulo Salbego .

Em Uruguaiana a intervenção atenderá cerca de 3.000 famílias em sete localidades do município. De acordo com o plano de trabalho da prefeitura, mais de 500 quilômetros carecem de reparos. "No momento que mais precisamos tivemos a atenção e o respaldo do Governo do Estado. É hora de agradecer", pontuou o prefeito Ronnie Mello. Presentes os secretários municipais Frederico Pellegrini (Infraestrutura Urbana e Rural), Pedro Baccini (Desenvolvimento Econômico) e Carlos Prudêncio (Planejamento Estratégico).

Além de Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana, o governo do Estado anunciou que mais sete cidades estão habilitadas, cabendo às prefeituras a entrega dos documentos no departamento de Desenvolvimento Urbano da secretaria. Os serviços somam R$ 1,5 milhão e serão realizados em Bagé, Dom Pedrito, Itaqui, Rosário do Sul, São Borja, Santana do Livramento e Quaraí. Cada um será contemplado com R$ 214 mil.

No mesmo roteiro, Stédile esteve em Quaraí, sendo recebido pelo prefeito Mário Raul Corrêa e pelo vereador Marcone Rodrigues. "O governo do Estado já havia destinado R$ 1,5 milhão para a contratação de horas-máquina aos municípios mais afetados: Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana. Agora, avançou para que outras sete cidades retomem a sua normalidade", concluiu. Saul Teixeira.