A prefeitura deu início em março a uma ampla obra na Avenida Atlântica, visando eliminar os alagamentos que há anos afetavam moradores da região e usuários do Hospital Tramandaí. Após a troca da tubulação da rede de esgoto pluvial, agora a via está recebendo asfalto quente, que é mais resistente que os demais. A colocação do asfalto teve início na semana passada e, caso o tempo colabore, deve ser finalizada nos próximos dias. "Estamos resolvendo um problema crônico que existe há 30 anos. Com essa nova rede de galerias buscamos, acima de tudo, acabar com os alagamentos nas esquinas da Atlântica com a Emancipação, ponto esse ao lado do hospital e que prejudicava e muito a circulação de pessoas e veículos", destacou o vice-prefeito e secretário de Obras, Flavinho Corso. Em fevereiro, a prefeitura de Tramandaí já havia recuperado a Avenida Atlântica, entre as Avenidas Beira-Mar e Flores da Cunha. Neste ponto também foi aplicado asfalto quente.