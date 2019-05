O escritório municipal da Emater de Nova Candelária entregou aos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, o Plano Socioassistencial 2019 e o Relatório Socioassistencial 2018. O Programa Socioassistencial de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos com Inclusão Social e Produtiva de Nova Candelária realiza atividades de assessoramento técnico e social, que estimulam o desenvolvimento integral e sustentável de 50 famílias em vulnerabilidade social e econômica, distribuídas nas comunidades de Santo Antônio, Linha Fátima, Linha Araçá, Bom Jardim, Santa Lúcia e Linha Pitanga.Visitas domiciliares, palestras, reuniões, oficinas, capacitações, dia de campo e atendimentos individualizados no escritório estão programadas e previstas no decorrer do plano, nos meses de janeiro a dezembro, e visam promover ações que fortaleçam o convívio familiar e comunitário.