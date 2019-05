O Programa Saúde na Escola (PSE) começou suas atividades do ciclo 2019/2020 nas 14 escolas incluídas em Cachoeirinha. São cinco Escolas Municipais de Ensino Fundamental e nove de Educação Infantil, que totalizam 4.790 alunos atendidos, 2.688 a mais que no ciclo anterior, quando eram nove escolas.

O PSE visa à articulação das políticas de saúde e educação, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes da rede pública de ensino. O programa consiste em uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação, sendo realizado através de uma pactuação com a União, em ciclos de dois anos.

O secretário de Saúde, Paulo Abrão, informa que o PSE é promovido nas escolas com base em 12 ações e de acordo com as demandas de cada uma. "A única ação obrigatória em todas as escolas é a de combate à dengue. As demais são selecionadas pela necessidade", explica o secretário. Algumas ações se resumem a palestras, jogos e integrações; outras consistem em exames, ações em saúde e encaminhamento a especialistas se necessário, nas áreas de saúde bucal, nutricional e oftalmológica.

A coordenadora do PSE e das Políticas de Alimentação e Nutrição do município, Carla Maciel, esclarece que os servidores da Secretaria de Saúde, principalmente das Estratégias de Saúde da Família, vão às escolas para prestar o atendimento aos alunos. "As visitas podem ser semanais ou mensais, dependendo do calendário de ações marcado com cada escola" aponta Carla.

A secretária de Educação, Rosa Lippert, pontua que, para participar do Programa Saúde na Escola, "são selecionadas as escolas prioritárias, em função da região, em especial as de mais vulnerabilidade social e com maior quantidade de alunos beneficiados pelo Bolsa Família".