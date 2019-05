Foi realizado o lançamento oficial da 7ª Expo Paraí, evento que acontece no Parque Municipal Tranquilo Zadinelo, nos dias 05, 06 e 07 de julho na semana passada. A Câmara de Indústria e Comércio (CIC) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Paraí, organizadoras da feira, apresentaram às autoridades locais e imprensa regional, o material de campanha, o presidente da edição, o senhor Arlei Schwarzbach e, os trajes oficiais das soberanas, Larissa da Silva Barbieri, Janaina Dal Pozzo Bisinela e Daiane Goin.

Coube as soberanas do município, apresentar a programação da sétima edição da Expo Paraí. A atração de maior destaque é o show nacional com a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, a ser realizado no sábado, dia 06 de julho. Está, será a única atração a exigir a compra de ingressos, as demais terão entrada gratuita, assim como, a própria feira.

Durante toda a feira, haverá programação cultural, contando com a presença de artistas locais e regionais, assim como, a apresentação de uma peça teatral, no primeiro dia, ilustrando a história do município e da extração de basalto visando atingir a comunidade escolar local. "Um dos objetivos da feira é também o de proporcionar o espaço para que artistas locais tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho", afirma Arlei.

O presidente da edição, Arlei, apresentou a logomarca e o slogan da feira, "Venha ver o que faz Paraí crescer" e, defendeu a hospitalidade e determinação do povo paraiense. "Somos um povo hospitaleiro, que sabe receber bem, dedicado e trabalhador. Fomos capazes de promover seis edições da feira e mostramos para todos o nosso trabalho.

Na sétima edição não será diferente, pois reforçamos o convite para que todos venham ver tudo aquilo que tem feito e faz Paraí crescer", declara. Arlei explicou ainda a realização conjunta da XIV Tecnoclara, feira de mostra de gado leiteiro promovida pela Cooperativa Santa Clara. "Há alguns anos resolvemos que as feiras deveriam seguir juntas para se fortalecerem. E não pode ser diferente!", complementa.

Neste ano, a Expo Paraí e Tecnoclara somam-se ao Festival do Leitão e Festival do Pudim, tradicionais eventos da cidade que serão realizados no mesmo final de semana. Ambas as festividades serão promovidas em comemoração aos 54 anos de emancipação político-administrativa do município de Paraí, que serão celebrados por toda a comunidade no próximo dia 09 de julho.