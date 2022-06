Dinamarca decide aderir à política de defesa da UE após 30 anos

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, confirmou que a maior parte dos cidadãos do país votaram a favor do ingresso na política de defesa da União Europeia (UE) em referendo realizado nesta quarta (1º). Estimativas da emissora pública DR mostram que 66,9% dos dinamarqueses votaram pela entrada no mecanismo de defesa, enquanto os outros 33,1% foram contrários.

A nação nórdica era o único país-membro da UE que obteve o direito de ficar de fora dessa política, por meio de um referendo em 1993, e, portanto, não participou de nenhuma missão militar do bloco até hoje, tampouco cooperava na aquisição conjunta de equipamentos militares.

A presidente da Comissão Europeia (o Executivo da UE), Ursula von der Leyen, parabenizou o povo dinamarquês pela escolha. "A experiência da Dinamarca em defesa é muito valorizada. Estou convencida de que tanto a Dinamarca quanto a UE vão se beneficiar desta decisão", escreveu no Twitter.

I welcome the strong message of commitment to our common security sent by the Danish people today.

Denmark’s expertise on defence is much valued.

I am convinced that both Denmark and the EU will benefit from this decision.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022