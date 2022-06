Papa pede que trigo não seja usado como arma de guerra após bloqueio russo

bloqueio naval da Rússia aos portos da Ucrânia no Mar Negro exportação de grãos O Papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (1º) que o trigo não pode ser usado "como arma de guerra" após um, o que impede a. A Ucrânia diz que 22 milhões de toneladas de grãos estão retidos. O governo de Vladimir Putin alega que a crise está sendo causado por sanções impostas por países do Ocidente.

No final de sua audiência semanal no Vaticano, o pontífice disse estar acompanhando "com grande preocupação" a situação nos portos ucranianos e ressaltou que a vida de milhões de pessoas dependem da exportação de trigo, "especialmente entre os países mais pobres".

"Por favor, que não se use o trigo, alimento básico, como arma de guerra. Apelo de coração para que sejam feitos todos os esforços para resolver esta questão, para garantir o direito humano universal à alimentação", afirmou o pontífice em seu discurso.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já alertou que a situação pode provocar uma crise alimentar mundial, com a disparada dos preços de grãos no mercado internacional.

Na terça-feira (31), o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou que está trabalhando em uma "operação naval liderada pela ONU" para garantir uma rota comercial segura para exportar seus produtos agrícolas. Além disso, tanto Kiev quanto a União Europeia acusam as tropas russas de roubarem trigo ucraniano.