UE reitera que embargo reduzirá importações de petróleo da Rússia em 90%

O acordo fechado entre membros da União Europeia (UE) por um embargo parcial a importações de petróleo da Rússia deixará o caminho livre para que o Conselho Europeu finalize o projeto que reduzirá em 90% as compras da commodity russa pelo bloco, segundo afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reiterando comentários feitos na segunda-feira (30).

"Este é um importante passo adiante. Voltaremos em breve à questão dos 10% restantes do petróleo transportado por oleodutos", disse von der Leyen. No acordo, a UE retirou do embargo as entregas por essa via para preservar economias muito dependentes da energia provida pela Rússia, como Hungria, República Tcheca e Eslováquia.

A dirigente também destacou como importantes passos dados na segunda-feira a retirada do Sberbank - o maior banco russo e que equivale a 37% do setor bancário do país, segundo ela - do sistema Swift; proibições a seguro e resseguro de navios russos por empresas da UE; proibição de fornecer às empresas russas uma "gama de serviços empresariais"; e suspensão da transmissão na UE de mais três veículos estatais russos.