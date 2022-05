Colômbia terá 2º turno entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernández

A eleição presidencial colombiana terá segundo turno, a ser disputado em 19 de junho, entre o esquerdista Gustavo Petro e o populista Rodolfo Hernández. Com 99,39% das urnas contabilizadas, Petro tinha 40,3%, seguido por Hernández, com 28,1%.

liderança de Petro não foi uma surpresa O ex-prefeito de Bucaramanga apareceu por meses na sexta colocação nos levantamentos , uma vez que o candidato, que tenta chegar ao cargo pela terceira vez, vinha em primeiro lugar nas sondagens desde o início da campanha. A novidade foi Hernández., mas nas últimas semanas atropelou os nomes mais cotados para chegar ao segundo turno.

O favorito para enfrentar Petro era o direitista Federico "Fico" Gutiérrez, ex-prefeito de Medellín, apoiado pelo atual governo, de Iván Duque, e pelo Centro Democrático, partido comandado pelo caudilho Álvaro Uribe, popular ex-presidente da Colômbia. Ele tem, no momento, 23,48%.

Dessa forma, Hernández também desbanca o centrista Sergio Fajardo, que vinha em terceiro lugar nas pesquisas e tinha a preferência do eleitorado mais urbano.

A decisão de levar Petro e Hernández à disputa final está relacionada à forte rejeição a Duque e à continuidade de políticas da direita - a Colômbia jamais foi governada pela esquerda. A inquietação contra um modelo neoliberal na economia e conservador nos costumes se revelou com força nas manifestações populares de 2019 e de 2021, que resultaram em forte repressão da polícia.

Entre as principais propostas do esquerdista estão reforma agrária, redução da taxa de desemprego -atualmente em 12% - por meio da criação de vagas no Estado e diminuição da dependência do país em relação ao petróleo, principal produto de exportação colombiano. Petro tem discurso anti-extrativista e afirmou que priorizará a produção do campo e das indústrias. Nos últimos debates, afirmou que seu governo seria uma social-democracia e que expropriações estavam fora dos planos.

Ex-membro do M-19 que foi preso e torturado na década de 1980, Petro, 62 anos, abraçou a opção democrática depois que a guerrilha da qual fazia parte se desmobilizou. Foi eleito senador duas vezes e também liderou a prefeitura da capital colombiana, Bogotá, o segundo cargo mais importante do país.

Hernández, por sua vez, faz uma campanha baseada em mensagens simples e diretas, com amplo uso de redes sociais, como o TikTok. Aos 76, ficou popular devido ao discurso anticorrupção e às caravanas em motos ou caminhonetes, principalmente no interior do país. Rico empresário do setor da construção, foi prefeito de Bucaramanga e tem origem pobre. Já afirmou ser admirador do ditador nazista Adolf Hitler, para depois pedir desculpas e dizer que tinha se enganado e que, na verdade, queria dizer Albert Einstein. Apesar de ser contra o aborto e o casamento igualitário, Hernández é a favor da legalização das drogas.

Ambos os finalistas são a favor da implementação completa do acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O tratado, hoje parte da Constituição, tem encarado dificuldades na prática. Funcionou no desarmamento e na desmobilização da guerrilha e nos julgamentos do tribunal especial, mas pontos como a reforma agrária e a proteção de ex-combatentes ficaram de lado, causando mais de 150 mortes de ex-guerrilheiros e dissidentes, que se uniram a grupos criminosos e ligados ao narcotráfico.