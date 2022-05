Rússia elimina idade máxima para ingresso no serviço militar

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei eliminando o limite máximo de idade para entrar no serviço militar, informou a agência estatal RIA Novosti. Até agora, a faixa etária permitida era de 18 a 40 anos para cidadãos do país e de 18 a 30 anos para estrangeiros.

Segundo uma nota que acompanha o decreto publicado no portal jurídico oficial, a operação de armas e equipamentos militares de alta precisão requer "especialistas altamente profissionais", que geralmente chegam a esse patamar por volta dos 40 a 45 anos.

De acordo com os autores da lei, aprovada pelo Parlamento há três dias, as mudanças permitirão atrair para o serviço militar pessoas especializadas, principalmente em operações civis - como apoio médico, engenharia e comunicações. Os primeiros contratos sob a nova legislação serão feitos com russos e estrangeiros que tenham menos de 50 anos, afirmou o vice-chefe do Ministério da Defesa russo, Nikolai Pankov.