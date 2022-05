Rússia recrudesce ataques no leste da Ucrânia, de olho em Lugansk

Os combates no leste da Ucrânia alcançaram "intensidade máxima" e o país caminha para uma fase "extremamente longa e difícil" da guerra, segundo a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar. Ela se refere ao renovado esforço da Rússia para atacar e tomar algumas das principais cidades da região a fim de estabelecer, ao mesmo tempo, controle do território em que já apoiava grupos separatistas contrários a Kiev e uma vitória para Vladimir Putin. Dois dos principais alvos são as cidades de Severodonetsk e Lisitchansk. Se tomadas pela Rússia, quase toda a província de Lugansk estaria sob controle de Putin - um dos objetivos-chave do Kremlin para a guerra que eles chamam de "operação militar especial". Segundo o governador de Lugansk, Sergii Haidai, cerca de 15 mil civis ainda permanecem em Severodonetsk - que, antes da guerra, tinha cerca de 100 mil habitantes. A maioria se recusa a sair da cidade, e o próprio Haidai disse, no início da semana, que era tarde demais para fugir dos ataques russos. Já em Lisitchansk, o volume de mortos em decorrência da guerra levou a polícia a assumir os ritos funerários. Nesta quinta (26), segundo o governador, mais de 150 corpos foram enterrados em valas comuns. Os familiares que desejavam fazer cerimônias formais de sepultamento terão que esperar o fim da guerra. Em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, analistas dizem que houve uma inversão no fluxo dos combates. Há algumas semanas, eram as tropas ucranianas que forçavam as russas a recuar. Agora, as forças de Moscou conseguiram manter controle sobre uma faixa de território e impediram que os adversários cortem suas linhas de suprimento. Nas áreas urbanas, os moradores se adaptaram aos sons das explosões. "Está barulhento aqui, mas pelo menos estou em casa", disse Marina Karabierova, 38, ao ouvir mais um estrondo durante entrevista à agência de notícias Reuters. "Pode acontecer a qualquer hora. É assim que a vida é aqui." Ela havia fugido para a Polônia e depois para a Alemanha no início da guerra, mas voltou a Kharkiv recentemente.

Segundo Ucrânia, alguns vilarejos no leste já não existem mais

De acordo com o chanceler Dmitro Kuleba, algumas cidades e vilarejos, em especial no leste da Ucrânia, já não existem mais. "Foram reduzidos a ruínas pela artilharia russa, pelos sistemas múltiplos de lançamentos de foguete", disse, acrescentando que esse é precisamente o tipo de armas de que seu país necessita. Segundo Kuleba, a situação militar da Ucrânia no leste é ainda pior do que se diz. O objetivo é tentar diminuir a enorme disparidade entre os arsenais russo e ucraniano. "A Rússia tem a vantagem, mas estamos fazendo tudo o que podemos", contou o general Oleksii Gromov, vice-chefe do principal departamento de operações do Estado-Maior da Ucrânia. Parte dessa disparidade foi evidenciada por um balanço divulgado nesta quinta pelo Ministério da Defesa russo. Segundo a pasta, as forças de Moscou destruíram mais de 10 mil veículos blindados e equipamentos de guerra da Ucrânia desde o início da invasão. "No geral, os seguintes alvos foram eliminados desde o início da operação militar especial: 179 aeronaves, 127 helicópteros, 1.019 veículos aéreos não tripulados, 323 sistemas de mísseis terra-ar, 3.266 tanques e outros veículos blindados de combate, 433 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, 1.682 canhões de artilharia de campo e morteiros e 3.190 veículos motorizados militares especiais", diz o ministério. A Defesa russa também divulgou o vídeo do lançamento de um míssil Iskander-K contra o que seria um alvo militar da Ucrânia. O Iskander é um sistema de mísseis balísticos de curto alcance que as forças russas implantaram contra cidades, depósitos de munição e outros alvos.

Diante da superioridade militar dos russos, Zelensky reitera pedidos por apoio aos países ocidentais