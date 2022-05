Putin diz que Ocidente falhará na tentativa de isolar a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (26), que o Ocidente falhará em sua tentativa de isolar Moscou e enfrentará problemas econômicos crescentes. Em videoconferência com membros do Fórum Econômico da Eurásia, que reúne várias nações da antiga União Soviética, Putin disse que a Rússia não se isolará das relações internacionais de cooperação. Na visão dele, isolar o país é uma tarefa "impossível, totalmente irrealista no mundo moderno" e "aqueles que tentam fazê-lo prejudicam principalmente a eles próprios".