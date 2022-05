Ucrânia acusa Rússia pela morte de 14 civis na região do Donbass

Militares da Ucrânia afirmaram que ao menos 14 civis foram mortos e outros 15 ficaram feridos durante ataques feitos pelas forças russas, nesta terça-feira (24), em Donetsk e Lugansk, no leste do país. Segundo autoridades ucranianas, tropas do presidente Vladimir Putin usaram aeronaves, lançadores de foguetes, artilharia, tanques, morteiros e mísseis durante ofensivas contra alvos nas duas regiões.