Biden assina lei de US$ 40 bilhões para a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou, na sexta-feira, uma lei de US$ 40 bilhões destinada a garantir o fornecimento de armas e apoio econômico à Ucrânia. Biden assinou o texto durante sua visita à Coreia do Sul, sua primeira viagem à Ásia como presidente. A ajuda, que será canalizada nos próximos cinco meses, inclui um orçamento de US$ 6 bilhões para a Ucrânia se equipar com veículos blindados e defesa antiaérea.

No Twitter, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky agradeceu a seu colega pela ajuda. "O apoio do Poder Executivo (dos EUA), do presidente Biden e do povo americano à luta (da Ucrânia) contra o agressor russo é crucial", acrescentou, usando o ícone de bandeiras em vez do nomes dos países. "Estamos ansiosos por essa nova e importante ajuda."

No dia 13, a União Europeia (UE) anunciou que dará uma ajuda militar adicional de € 500 milhões (em torno de R$ 2,6 bilhões) à Ucrânia em ajuda militar. Isso representa um total de € 2 bilhões (aproximadamente R$ 10,3 bilhões) desde o início da guerra.