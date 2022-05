G-7 confirma pacote de US$ 19,8 bilhões em assistência financeira à Ucrânia

O G-7 confirmou nesta sexta-feira (20), a mobilização de US$ 19,8 bilhões em ajuda financeira à Ucrânia, como parte dos esforços para apoiar a recuperação do país que é palco de uma guerra iniciada pela Rússia em fevereiro passado. A cifra foi acertada em reunião de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, de acordo com comunicado conjunto divulgado após o encontro.