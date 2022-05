Ucrânia rejeita cessar-fogo temporário e pede por retirada de tropas russas

Assessor do Gabinete Presidencial da Ucrânia, Mykhailo Podolyak rejeitou a possibilidade de um cessar-fogo no conflito com a Rússia e disse que o movimento é "impossível" sem a completa retirada da tropas de Moscou do território ucraniano. "Não nos ofereça um cessar-fogo - isso é impossível sem a retirada total das tropas russas", afirmou.