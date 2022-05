Macron escolhe Élisabeth Borne como premiê da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou Élisabeth Borne como primeira-ministra. A escolha mostra que o chefe do executivo está virando para a esquerda antes de os eleitores irem às urnas em meados de junho para eleger membros do partido.

Élisabeth Borne é a segunda mulher a se tornar primeira-ministra da França depois de Edith Cresson, que ocupou brevemente o cargo no início dos anos 1990, durante a presidência do líder socialista François Mitterrand. Ela substitui Jean Castex, ex-membro do partido conservador da França, que renunciou na semana passada.