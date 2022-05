Finlândia abandona neutralidade e oficializa candidatura à Otan

A Finlândia decidiu solicitar a adesão à Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan), anunciaram neste domingo (15) o presidente e a primeira-ministra do país, abandonando décadas de não alinhamento militar após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

"É um dia histórico. Começa uma nova era", declarou o presidente finlandês, Sauli Niinistö, em uma entrevista coletiva, ao oficializar o que vinha sinalizando que faria desde a semana passada. "Conseguiremos segurança e a estenderemos para a região do mar Báltico e para toda a aliança", disse ele a repórteres.

O Parlamento finlandês deve examinar na segunda-feira (16) o projeto de adesão, mas analistas consideram que a grande maioria dos congressistas apoia a iniciativa. A Suécia também deve solicitar o ingresso no tratado, seguindo Helsinque.

A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, permaneceu como um país não alinhado durante 75 anos. Mas depois que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro, o consenso político e a opinião pública se inclinaram a favor da adesão à aliança militar.

O presidente finlandês e a primeira-ministra Sanna Marin tinham anunciado na quarta-feira que eram favoráveis a uma adesão "sem demora" à Aliança Atlântica. Moscou advertiu em várias ocasiões para consequências caso Helsinque e Estocolmo se juntassem à aliança.

No sábado, Niinistö ligou para o colega russo, Vladimir Putin, para comunicar que o país estava prestes a solicitar a adesão. Putin respondeu que seria um erro o país abandonar sua neutralidade e se unir ao tratado.

Neste domingo, o presidente finlandês disse à rede norte-americana CNN que o líder russo não fez nenhuma ameaça no telefonema do dia anterior. "Ele confirmou que acha que é um erro. Disse que não está nos ameaçando. No geral, a discussão foi muito, eu diria, calma e tranquila."

Turquia pode travar adesões de Finlândia e Suécia à Otan

Turquia já manifestou objeções Um pedido de adesão representaria uma espera tensa durante os meses em que demora a ratificação por todos os membros da Otan - a-, embora a aliança e a Casa Branca tenham dito estar confiantes de que quaisquer preocupações de segurança possam ser abordadas nesse período. Apesar de ter criticado a invasão da Rússia à Ucrânia, Ancara é próxima do governo de Vladimir Putin e se opôs a sanções contra Moscou.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, se reuniu no sábado em Berlim com seus colegas da Finlândia e da Suécia para tentar resolver divergências sobre o tema. Neste domingo, ele disse que a Suécia e a Finlândia devem parar de apoiar grupos terroristas em seus países, fornecer garantias de segurança claras e suspender as proibições de exportação à Turquia enquanto buscam a adesão à Otan.

Ele acrescentou que a Turquia não está ameaçando ninguém ou buscando influência, mas referindo-se especialmente ao apoio da Suécia ao grupo militante curdo PKK, considerado terrorista por Ancara, pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

Após a Finlândia anunciar sua candidatura, o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, disse que deseja acelerar o processo de ratificação e que o grupo buscará formas de fornecer garantias de segurança para o período provisório, inclusive aumentando a presença da aliança na região. Stoltenberg afirmou estar confiante de que as preocupações da Turquia serão solucionadas e acrescentou que Ancara deixou claro que não pretende bloquear essa oferta dos estados nórdicos.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que Finlândia e Suécia já são, em essência, membros da aliança e que só falta oficializar essa parceria. "Suécia e Finlândia não são apenas nossos parceiros, não apenas nossos amigos, eles são nossos familiares europeus há muito tempo. Portanto, vocês têm todo o nosso apoio em todas as decisões que estão tomando para sua própria segurança", afirmou Baerbock, na reunião da Otan deste domingo.

Também em Berlim, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que os EUA apoiam a adesão da Finlândia e da Suécia à Otan e que está confiante de que um consenso pode ser alcançado para que todos os membros aprovem uma possível ampliação da aliança militar, inclusive a Turquia. "Os Estados Unidos apoiariam fortemente um pedido de adesão à Otan por parte da Suécia ou da Finlândia, caso eles decidam se inscrever formalmente", disse.