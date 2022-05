Rússia suspenderá fornecimento de eletricidade à Finlândia

O anúncio acontece dias após líderes finlandeses sinalizarem apoio à entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A Rússia suspenderá o fornecimento de eletricidade à Finlândia por falta de pagamento a partir dste sábado (14), informou a RAO Nordic, subsidiária da empresa russa Inter RAO.

Segundo a Fingrid, operadora do sistema nacional de transmissão, o suprimento de eletricidade na Finlândia não está sob ameaça, uma vez que as importações russas representam cerca de 10% do consumo total no país. "A falta de importação de eletricidade da Rússia será compensada importando mais eletricidade da Suécia e gerando mais eletricidade na Finlândia", garantiu o vice-presidente sênior de operações do sistema de energia da Fingrid, Reima Päivinen.