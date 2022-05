ONU diz que 6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia após invasão russa

A agência de refugiados das Nações Unidas (Acnur) reportou que mais de 6 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia por conta da invasão russa. Até o momento, mais de 1,6 milhão já voltou para a Ucrânia, seja parcial ou integralmente, informou a agência.

Os números são baseados nas movimentações entre fronteiras e não necessariamente indicam retornos "sustentados", diz a agência, que pontua ser cedo demais para chegar a conclusões sobre "tendências definitivas" nesses retornos.

Porta-voz da Acnur, Matthew Saltmarsh afirmou que um total de 2,4 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia se mudaram para além dos países fronteiriços imediatos, que receberam a maior parte dos refugiados do país. A Polônia sozinha registrou mais de 3,2 milhões de cidadãos que deixaram a Ucrânia. Outros países-membros da União Europeia também têm fronteiras abertas, tornando o rastreamento de onde as pessoas vão um empreendimento complexo.

Nesta semana, o alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, tuítou que o número de refugiados desta crise atingiu o mesmo número de 5,7 milhões da contagem da guerra de 11 anos na Síria, que anteriormente foi a fonte da maior crise de refugiados do mundo.

By coincidence, the number of Syrian and Ukrainian refugees is currently the same: 5.7 million, a sign of the gravity of today’s humanitarian challenges.



In this context, pledges made at the #SyriaConf22 to help Syrians in need, US$4.3 billion for 2022, are especially important.