Coreia do Norte testa 3 mísseis balísticos, segundo Seul e Tóquio

O fato ocorre depois de o país impor um lockdown nacional, após o primeiro caso local de Covid-19. A Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos de sua costa leste nesta quinta-feira (12), afirmaram autoridades da Coreia do Sul e do Japão.

Os mísseis foram disparados às 18h29min (hora local), da área de Sunan, nas proximidades de Pyongyang. Eles atingiram altitude de quase 90 quilômetros e caíram perto, mas fora, de uma zona econômica exclusiva do Japão no mar, segundo o ministro de Defesa japonês, Nobuo Kishi.

O ministro disse que a Coreia do Norte tem realizado vários disparos do tipo em testes desde o início do ano. Já a Coreia do Sul afirmou que o vizinho lança sérias provocações, que minam a paz na Península Coreana e para além dela.