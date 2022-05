Rússia ameaça tomar medidas retaliatórias se Finlândia aderir à Otan

líderes finlandeses endossaram a entrada "sem atraso" do país na aliança, em meio à invasão russa da Ucrânia. A Rússia ameaçou, nesta quinta-feira (12), tomar medidas retaliatórias "de natureza técnica e militar" se a Finlândia aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Na manhã desta quinta,

Em comunicado, o ministério das Relações Exteriores russo alegou que a adesão causaria "sérios danos" às relações bilaterais e prejudicaria a estabilidade na região. Segundo a nota, cabe às autoridades e ao povo finlandeses decidirem o que é melhor para a segurança nacional. "No entanto, Helsinque deve estar ciente da responsabilidade e das consequências de tal movimento", alertou.

Moscou acrescentou que a política de neutralidade embasou a paz no Norte Europeu durante décadas e assegurou a cooperação entre os países. De acordo com o comunicado, nem mesmo as garantias russas de ausência de intenções hostis convenceu a Finlândia a manter a isenção. O Kremlin acusou a Otan de avançar em direção às fronteiras com a Rússia para criar uma nova "ameaça militar".