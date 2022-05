Primeiro presidente da Ucrânia independente, Leonid Kravchuk morre aos 88 anos

O prefeito da capital ucraniana, Kiev, Vitali Klitschko, informou nesta terça-feira (10) a morte do primeiro presidente da Ucrânia independente, Leonid Kravchuk, de 88 anos. As informações são da AFP.

Segundo a mídia local, Kravchuk passou por uma cirurgia cardíaca em 2021 e foi colocado em terapia intensiva após a operação. No ano passado, ele integrou e foi responsável pela delegação da Ucrânia no Grupo de Contato Trilateral, um processo de negociação envolvendo Ucrânia, Bielorrússia, Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. O grupo era formado para tentar encontrar uma solução pela via diplomático para a região separatista de Donbass, na Ucrânia.

Kravchuk foi o primeiro presidente da Ucrânia como Estado independente em 1991 e ficou no posto até 1994.