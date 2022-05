Russos arriscam protestos antiguerra no Dia da Vitória

Alguns russos contrários à Guerra da Ucrânia aproveitaram o Dia da Vitória contra a Alemanha nazista, celebrado nesta segunda-feira (9), para protestar de forma isolada. Em Volgogrado, um artista anônimo fez um grafite com diversos caixões, um deles com o Z que simboliza a invasão e a frase: "O zinco é nosso". Tradicionalmente, os esquifes militares russos são feitos com esse material.