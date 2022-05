Papa Francisco adia visita ao Líbano por motivos de saúde

O papa Francisco adiou uma visita ao Líbano, inicialmente marcada para junho, por motivos de saúde, anunciou o ministro do Turismo libanês, Walid Nassar, nesta segunda-feira (9). "O Líbano recebeu uma carta do Vaticano informando-o oficialmente da decisão de adiar a visita planejada do papa ao Líbano", disse Nassar em um comunicado, citando "razões de saúde".

Na última semana, ele apareceu em cadeira de rodas pela primeira vez. O pontífice de 85 anos, que sofre com uma osteoartrite que afetou um ligamento do joelho direito e também com um problema no nervo ciático, precisou cancelar compromissos várias vezes no mês passado devido às dores no local.

A viagem, que aconteceria nos dias 12 e 13 de junho, havia sido anunciada pelo governo libanês e, apesar de nunca ter sido oficializada pelo Vaticano, o papa comentou sobre planos relacionados a ela em entrevistas recentes.

Um plano para Francisco ir do Líbano a Jerusalém em 14 de junho para se encontrar com Cirilo, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, já havia sido cancelado por causa da Guerra da Ucrânia. A viagem ao Líbano provavelmente acontecerá após o verão, disse uma fonte à Reuters.

Francisco deve fazer duas viagens em julho, uma ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo e outra ao Canadá. Desde a última quinta-feira, quando usou uma cadeira de rodas em público pela primeira vez, ele tem se locomovido dessa maneira em audiências privadas e públicas.