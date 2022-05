OMS reúne evidências investigar crimes de guerra na Ucrânia

A Organização Mundial da Saúde (OMS), durante conferência em Kiev, disse, no sábado, que está reunindo evidências para uma possível investigação sobre crimes de guerra que teriam sido cometidos pela Rússia. O diretor de emergências da organização, Mike Ryan, afirmou que já foram documentados pelo menos 200 ataques a hospitais e clínicas de saúde.

"Ataques intencionais a instalações de saúde são uma violação do direito internacional humanitário e, como tal - com base na investigação e atribuição do ataque - representam crimes de guerra em qualquer situação", disse Ryan.

A Rússia negou anteriormente acusações feitas pela Ucrânia e por nações ocidentais de possíveis crimes de guerra e também negou o ataque a civis.

Na véspera, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual a Rússia é membro permanente e, portanto, tem poder de veto, aprovou de forma unânime uma declaração de apoio a uma saída pacífica para o conflito. O enxuto texto, porém, não usa os termos "guerra", "conflito" ou "invasão", limitando-se a dizer que o colegiado está preocupado com o desenrolar da situação no Leste Europeu.