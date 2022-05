Rússia diz que está mirando suprimentos militares ocidentais na região de Kharkiv

A Rússia disse neste sábado que atingiu uma grande concentração de equipamentos militares que a Ucrânia recebeu dos Estados Unidos e de países europeus, no que seria o mais recente movimento de Moscou com o objetivo de interromper o fluxo de armas ocidentais, já que sua ofensiva no leste parece ter parado.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov, disse que os últimos ataques ocorreram perto da estação ferroviária de Bohodukhiv, na região de Kharkiv, no nordeste do país. As forças russas também atingiram um depósito de munição perto de Bakhmut, na região de Donetsk, bem como três depósitos de munição e combustível perto de Dachne, na região de Odessa, no sul, disse ele.

Autoridades ucranianas não comentaram imediatamente a alegação da Rússia de ataques contra armas fornecidas pelo Ocidente.

Enquanto isso, a Rússia perdeu pelo menos um de seus tanques mais avançados, o T-90M, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido neste sábado. "O conflito na Ucrânia está afetando fortemente algumas das unidades mais capazes e estruturas mais avançadas da Rússia. Levará tempo e gastos consideráveis para a Rússia reconstituir suas Forças Armadas após este conflito", disse o governo do Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires.