Explosão em hotel no centro de Havana deixa ao menos 8 mortos

Uma grande explosão no Hotel Saratoga, no centro de Havana, capital de Cuba, nesta sexta-feira (6), deixou ao menos oito mortos, mais de 30 feridos e 13 desaparecidos, informaram as autoridades do país, enquanto uma investigação preliminar sobre as causas aponta para um vazamento de gás.

A explosão, registrada por volta do meio-dia, destruiu parcialmente o luxuoso hotel no centro de Havana. O prédio de estilo neoclássico foi construído em 1880 para abrigar armazéns e, em 1933, passou a ser uma hospedaria. Gerido pelo Hotel Saratoga SA Mixed Company, o local foi reinaugurado como um hotel boutique com 96 quartos, além de bares, restaurantes e uma piscina com vista panorâmica. Beyónce, Madonna e a banda Rolling Stones são alguns dos famosos que se hospedaram no local nos últimos anos.

Ainda não se sabe o que causou a tragédia, mas o gabinete do presidente Miguel Díaz-Canel afirma que as investigações iniciais indicam que houve vazamento de gás. Fontes informaram que uma empresa de gás fazia serviços de manutenção no hotel antes da explosão.

Díaz-Canel esteve no início da tarde no local para acompanhar o trabalho de resgate das vítimas. "Não foi uma bomba nem um atentado, mas simplesmente um lamentável acidente”, assegurou ele em um tweet.

Ele também visitou hospitais, como o Calixto García e o Hermanos Ameijeras, para ter inforções sobre o estado de saúde dos internados.