Rússia intensifica bombardeios a cidades ucranianas

Disparos de artilharia russa em cidades no leste da Ucrânia mataram e feriram dezenas de civis entre a terça-feira (3) e a manhã desta quarta-feira (4), quando a guerra no Leste Europeu - chamada por Moscou de "operação militar especial" - completa 70 dias.

O governador da região leste de Donetsk, Pavlo Kirilenko, disse que os ataques russos deixaram 21 mortos na terça-feira, o maior número desde 8 de abril, quando um ataque com mísseis na estação ferroviária de Kramatorsk matou pelo menos 59 pessoas. Entre as baixas, estariam 10 pessoas que trabalham em uma fábrica de produtos químicos na cidade de Avdiivka, disse o governador.

"Os russos sabiam exatamente onde mirar - os trabalhadores tinham acabado de terminar seu turno e estavam esperando um ônibus em um ponto para levá-los para casa", escreveu Kirilenko em um post do Telegram. "Outro crime cínico dos russos em nossa terra".

Outros dois civis foram mortos e dois ficaram feridos em bombardeios noturnos na região vizinha de Lugansk, segundo o governador Serhi Haidai, acrescentando que os ataques russos estão se intensificando.

O centro industrial de Donbass, que inclui Donetsk e Lugansk, continua sendo o objetivo declarado de Moscou, depois de não conseguir tomar Kiev nas primeiras semanas da guerra. Mas o avanço russo também chegou em outras regiões.

De acordo com informações do Ministério da Defesa do Reino Unido, o Kremlin mobilizou 22 grupos táticos de batalhões em sua tentativa de avançar ao longo do eixo norte do Donbass, perto da estratégica cidade de Izium. Cada unidade normalmente conta com cerca de 800 soldados, disseram os britânicos.

Apesar de lutar para romper as defesas ucranianas e ganhar terreno, a Rússia provavelmente pretende prosseguir além de Izium para capturar as cidades de Kramatorsk e Severodonetsk, enquanto tentam derrotar as forças ucranianas na região, de acordo com a avaliação britânica. No entanto, o avanço de Moscou tem sido lento, pois os combatentes ucranianos têm se entrincheirado e utilizado armas de longo alcance, como obuses, para atingir os russos.

Outra frente de ataques russos mirou a cidade de Lviv, no oeste do país, perto da fronteira com a Polônia. Explosões foram ouvidas na cidade que tem servido de porta de entrada para os equipamentos enviados pela Otan. Segundo a prefeitura de Lviv, três subestações de energia foram danificadas, cortando a eletricidade em partes da cidade e interrompendo o abastecimento de água. Duas pessoas ficaram feridas.

Autoridades ucranianas também confirmaram ataques a pelo menos meia dúzia de estações ferroviárias em todo o país. O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que aeronaves e peças de artilharia russas atingiram centenas de alvos no último dia, incluindo redutos de tropas, postos de comando, posições de artilharia, depósitos de combustível e munição e equipamentos de radar.

Em contrapartida, os EUA acreditam que os ucranianos empurraram as forças russas a cerca de 40 quilômetros a leste de Kharkiv nos últimos dias. Estender a distância da linha de frente torna mais difícil para a Rússia atingir a cidade com fogo de artilharia.