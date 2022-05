Américas registraram 616 mil casos de Covid-19 na semana passada, uma alta de 12,7%

A região das Américas e Caribe registrou mais de 616 mil casos de Covid-19 na semana passada, uma alta de 12,7% em comparação aos sete dias anteriores, informou a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne.

Em coletiva à imprensa nesta quarta-feira (4), Carissa afirmou que houve uma queda de menos de 1% nas mortes pela doença, com 4,2 mil registradas no mesmo período. A diretora reiterou que as vacinas seguem como a melhor forma de salvar vidas, especialmente com aumento de casos. "Devemos alcançar aqueles que seguem não vacinados com o esquema completo para Covid-19 e garantir acesso às doses de reforço, em especial para os mais vulneráveis", disse.