Putin pode declarar formalmente guerra à Ucrânia no dia 9 de maio

O presidente russo, Vladimir Putin, pode declarar oficialmente guerra à Ucrânia em 9 de maio - Dia da Vitória na Rússia, quando russos derrotaram os nazistas em 1945 -, acreditam autoridades dos Estados Unidos e de outros países do Ocidente. As informações foram divulgadas pelo CNN dos EUA. Autoridades ocidentais já haviam sugerido que Putin usaria a data para declarar vitória no conflito, mas ele não esperava uma resistência tão grande dos ucranianos.