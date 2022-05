Cidade de Nova York eleva alerta para nível de risco 'médio' para Covid-19

A cidade de Nova York elevou para o nível "médio" o alerta risco para contaminação com a Covid-19, na manhã desta segunda-feira (2). A decisão foi tomada por autoridades de saúde locais após analisar os dados mais recentes.

"Com o aumento dos casos de Covid-19, Nova York entrou no nível de alerta de risco 'médio'. Os casos agora ultrapassaram uma taxa de 200 por 100 mil pessoas nos cinco distritos. Na prática, o que isso significa para os nova-iorquinos é que eles devem ter até maior cautela do que nas últimas semanas", disse Ashwin Vasan, comissário do Departamento de Saúde e Higiene da cidade de Nova York.

Com a elevação de alerta, os nova-iorquinos são incentivados a usar máscaras em ambientes fechados.