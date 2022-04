Visão negativa sobre a China cresce entre os norte-americanos, indica pesquisa

O número de norte-americanos com opinião negativa sobre a China atingiu um novo patamar, com mais de 90% dos adultos dizendo que a parceria do país asiático com a Rússia é um problema para os Estados Unidos, revelou uma pesquisa divulgada na quinta-feira (28) pelo Pew Research Center.

Dois terços dos 3.581 entrevistados pela pesquisa, realizada em março, descreveram a China como uma grande ameaça - um aumento de 5 pontos percentuais desde 2020 e 23 pontos desde que a pergunta foi feita pela primeira vez, em 2013, informou o Pew, sediado nos EUA.

O número de norte-americanos que têm visões desfavoráveis sobre a China aumentou 6 pontos em relação a 2021, para 82%, uma nova alta. "Os norte-americanos estão profundamente preocupados com a parceria entre a China e a Rússia", afirma o Pew, após 92% dos entrevistados terem afirmado considerarem essa proximidade um problema ao menos um pouco sério para os EUA - para 62%, é "um problema muito sério".

A pesquisa também mostrou que um número crescente de norte-americanos - 43% - vê a China como a maior economia do mundo, um aumento de 11 pontos percentuais desde 2020, chegando ao mesmo patamar daqueles que veem os Estados Unidos como líder.

Os republicanos tendem a ter uma visão mais negativa da China do que os democratas e são mais propensos a apoiar medidas econômicas duras contra Pequim, mostra o estudo.

As opiniões desfavoráveis em relação à China nos Estados Unidos e em muitas outras economias avançadas cresceram nos últimos anos, com os governos ocidentais se queixando de que o país cada vez mais poderoso usa coerção econômica e militar para exercer sua vontade em todo o mundo. China e Rússia também desenvolveram laços mais estreitos, incluindo o anúncio de uma parceria "sem limites" em fevereiro, poucas semanas antes da invasão da Ucrânia por Moscou, que Pequim ainda não condenou.

As relações EUA-China se deterioraram acentuadamente nos últimos anos, e o presidente norte-americano, Joe Biden, prometeu que Pequim não substituirá o país sob seu comando como líder global do mundo. O governo disse que a China enfrentará sérias consequências se der apoio material ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia, mas acrescentou que não viu evidências disso.

A China culpou os políticos, a mídia e os think tanks dos EUA por moldarem uma percepção negativa do país entre os norte-americanos. "Após ataques sem escrúpulos e sem vergonha de alguns políticos dos EUA à China, alguns meios de comunicação dos EUA espalharam rumores e alguns think tanks dos EUA difamaram a China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, em uma entrevista coletiva regular em Pequim na sexta-feira (29).