EUA se aproxima da marca de 1 milhão de mortes por Covid-19

Pouco mais de dois anos depois de os Estados Unidos registrarem a primeira morte por Covid-19, o número de vítimas da doença se aproxima de um milhão no país, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A contagem de mortos por coronavírus - mais de 990.000 - reflete nos atestados de óbito registrados pelo CDC. Desses certificados, pelo menos 90% listam a Covid como a causa básica da morte, disse o órgão. O restante lista o vírus como uma causa contribuinte.

Segundo a Dow Jones, esses registros mostram como as mortes varreram os EUA desde o início da pandemia, atingindo estados e populações de maneira desigual. Os primeiros locais de concentração da doença incluíram lugares como Nova York e Nova Jersey. O foco do vírus mais tarde se deslocou para o sul, inclusive em estados onde as taxas de vacinação ainda estão atrasadas. As vacinas mostraram que reduzem o risco de doenças graves e morte.