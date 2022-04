Barreira de vidro está no radar para elevar segurança do metrô em Nova York

Uma das medidas que estão no radar do metrô de Nova York para elevar a segurança dos passageiros é a instalação de painéis de vidro nas plataformas para impedir o acesso aos trilhos. Em fevereiro, a MTA (Autoridade Metropolitana de Transporte) anunciou estudos para um projeto-piloto em três estações, depois que uma mulher foi empurrada sobre o trem em uma estação da Times Square.

terça-feira (12), após o ataque a tiros em uma estação do Brooklyn. As cercas de vidro, que já são comuns em estações na Ásia, na Europa e no Brasil, costumam ser citadas como um investimento com ressalvas em Nova York pela complexidade na instalação da tecnologia em um sistema de metrô centenário como o da cidade. O alerta com a segurança dos passageiros voltou à tona na

Segundo a MTA, a invasão dos trilhos no sistema de trânsito cresceu 20% entre 2019 e 2021, com 68 fatalidades no ano passado. O tiroteio de terça aconteceu em um cenário de aumento da violência nos metrôs da cidade. Os assassinatos nesse ambiente cresceram 33% em 2021 na comparação com o ano anterior, segundo relatório divulgado pela MTA em janeiro.