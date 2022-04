Governo da Argentina aumenta em 50% subsídio alimentar

O governo argentino anunciou na quarta-feira (6), um incremento de 50% no subsídio Cartão Alimentar, que conta com 2,4 milhões de titulares e alcança até 4,1 milhões de pessoas no país. Em discurso, o ministro Desenvolvimento Social da Nação da Argentina, Juan Zabaleta, afirmou que o aumento, que ocorrerá a partir de abril, irá ajudar cada cidadão "que necessita".