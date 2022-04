Rússia intensifica ataques em Mariupol e Kharkiv, no leste da Ucrânia

Ocidente preparava uma nova rodada de sanções. A artilharia da Rússia voltou a atingir as cidades ucranianas de Mariupol e Kharkiv nesta quarta-feira (6), enquanto o

Conforme o último relatório da inteligência militar do Reino Unido, a situação humanitária em Mariupol, ponto estratégico para os interesses russos, está piorando. "A maioria dos 160 mil residentes restantes não tem luz, comunicação, remédios, aquecimento ou água. As forças russas impediram o acesso a ajuda humanitária", diz o documento.

A vice-premiê da Ucrânia, Irina Vereschuk, informou que as autoridades tentarão retirar mais civis das zonas de conflito por meio de 11 corredores humanitários - embora as pessoas tenham que usar seus próprios veículos.

Desde a semana passada, a Rússia mudou seus objetivos militares na Ucrânia. Em vez de tentar tomar Kiev e as cidades ao redor da capital, as forças de Moscou recuaram e estariam se concentrando no leste do país.